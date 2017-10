'Bart De Wever heeft me aangeraden me van een agressievere kant te laten zien. Dat doe ik dan maar'

Vijf jaar geleden speelde Johan Van Overtveldt een gevaarlijke match op verplaatsing, vlak bij het Syntagmaplein in Athene, waar bijna dagelijks betogingen en rellen plaatsvonden. De Griekse crisis woedde volop en Van Overtveldt kwam zijn – in het Grieks vertaalde – boek ‘Het einde van de euro’ voorstellen. Zijn tegenstander in het debat: Yanis Varoufakis, de flamboyante professor die later kortstondig minister van Financiën zou worden.

Johan Van Overtveldt «We zaten op de zevende verdieping van een gebouw, met vijfhonderd Griekse heethoofden voor onze neus. Er ontstond een heftige discussie tussen de voor- en tegenstanders van een grexit. De massa kwam steeds dichter, tot een meter van ons. Op dat moment zag ik dat de nooduitgang aan de andere kant van de zaal was. Ik werd bang en zette mijn bril af, omdat ik er zeker van was dat er een gigantische vechtpartij zou uitbreken en ik een toek op mijn gezicht zou krijgen. Ik probeerde dat debat zo snel mogelijk af te handelen en mijn stellingen wat voorzichtiger te formuleren. Gelukkig liep het goed af. Achteraf zei Varoufakis dat hij ook niet op zijn gemak was (lacht).»

HUMO U mag rustig ademen: we hebben Peter Mertens en zijn kompanen thuis gelaten.

Van Overtveldt «Ik vond uw verhaal van vorige week schabouwelijk eenzijdig. Er is kritiek op Mathieu Isenbaert omdat hij uit de fiscale sector kwam, daarna mijn kabinetschef werd en nu opnieuw in de sector werkt. Wel, Michel Maus heeft net hetzelfde gedaan (Maus was even adviseur van John Crombez, maar stopte al na zes weken omdat hij Crombez’ strijd tegen fraude te agressief vond, red.). Dat Peter Mertens langs alle kanten op mij inhakt, vind ik dan weer geruststellend. Hij zegt dat ik met scherp op de kleine man schiet, maar in de communistische regimes die hij verdedigt, wordt dat soms létterlijk gedaan. De geschiedenislessen zijn duidelijk en ik zie geen reden waarom het met zijn PVDA anders zou zijn. De dictatuur van het proletariaat wordt de nachtmerrie van het proletariaat.»