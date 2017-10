Doodrijders (1): Humo sprak met een schuldige en een onschuldige chauffeur

'Na het ongeval dacht ik: ofwel neem ik mijn leven weer in handen, ofwel neem ik een touw en hang ik me op in het bos'

Ingrid: ‘Ik begrijp nu waarom mensen vluchtmisdrijf plegen’

Ingrid (45) «Het was een zonnige ochtend en ik was op weg naar het werk. Al tien jaar lang reed ik elke dag op die voorrangsweg. Het ene moment was er niks te zien, het volgende moment was er een boenk.

»Ik begrijp mensen die op zo’n moment vluchtmisdrijf plegen. Eén fractie van een seconde schiet het door je hoofd: ‘Shit, wat nu?’ Maar bij mij nam het menselijke het meteen weer over. In paniek ben ik beginnen te roepen: ‘Wat heb ik nu gedaan?’ Ik begon op alle knopjes op mijn dashboard te drukken: pinkers, alles. Op dat moment wist ik nog niet eens of ik nu een hond had geraakt of een mens. Toen zag ik die fiets.

»Het slachtoffer was een tachtiger, die met een elektrische fiets uit een zijstraat was gereden, zonder te stoppen voor de haaientanden. Hij had die fiets pas zes maanden. Misschien dacht hij: ‘Ik ben die auto voor.’ Of misschien had hij me niet gezien, achter een rij bomen. Ik snap het nog altijd niet. Achteraf heeft zijn familie me verteld dat hij de laatste tijd wat verward was, maar echt zeker zullen we het nooit weten.

»Ik ben uit mijn auto gesprongen en ben naar hem toegelopen. Intussen reden er auto’s voorbij. Ze vertraagden niet eens, terwijl ik krijste: ‘Alsjeblieft, stop!’ Mijn gsm lag nog in mijn auto, maar ik durfde die man niet alleen te laten. Ik heb zijn hoofd in mijn schoot gelegd – hij bloedde een beetje – en ik ben tegen hem beginnen te praten: ‘Het komt goed.’ Ik voelde nog een hartslag. Uiteindelijk is er toch een vrouw gestopt, een verpleegster. ‘Neem dit alsjeblieft van me over,’ heb ik gezegd. Ik denk dat ik toen even het bewustzijn ben verloren: van dat moment weet ik niks meer.