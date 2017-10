Digitale detox: hoe zeven dagen zonder smartphone ons gelukkiger kunnen maken

'Vergeet het fabeltje van meer verbondenheid: door de smartphone leven we naast elkaar, slapen we slechter, verliezen we onze creativiteit en komen we overal te laat'

HUMO Deed iedereen de detox probleemloos uit?

Hans Schnitzler «Enkele studenten konden na een paar dagen de verleiding niet weerstaan om hun mail of Instagram te bekijken, maar dat was een zeer kleine minderheid. En daarna gingen ze allemaal door met de detox. Er is niemand volledig mee gestopt.»

HUMO De reacties op hun schermloze bestaan waren onverdeeld positief. Had u dat verwacht?

Schnitzler «Ergens wel. Kijk gewoon eens om je heen. De term ‘digital detox’ is op Google goed voor miljoenen hits. Een heleboel mensen worstelen met de omgang met hun smartphone. Ze hebben het gevoel dat ze niet langer de controle over hun eigen doen en laten hebben.

»Ik had me voorgenomen om de ervaringen van de studenten neutraal op te schrijven in mijn boek. Maar toen ik hun verhalen hoorde, besefte ik hoeveel invloed technologie op ons leven heeft. In dat opzicht bleken de uitkomsten nog verontrustender dan ik vooraf had kunnen denken.»

HUMO Wat waren voor u de opmerkelijkste vast-stellingen?

Schnitzler «Tijdens zo’n detox beseffen mijn studenten hoe vaak ze door hun smartphone dingen doen die ze eigenlijk niet wíllen doen. Dat ze vaak hun eigen verlangens en wensen opzijzetten en daardoor van alles missen.»

HUMO U noemt dat een vorm van zelfverloochening.

Schnitzler «Iedereen is graag trouw aan zichzelf. Dat wil zeggen: doen wat je jezelf had voorgenomen. Wanneer je daar door de technologie de hele tijd van wordt afgehouden, word je daar niet bepaald blijer van. Uit de eerste reacties op het boek blijkt dat veel mensen het herkennen. Ze leiden niet het leven zoals ze dat willen. Dat is een pijnlijke conclusie.»