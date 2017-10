Waarom Saskia Noort 35 jaar lang zweeg over haar verkrachting #METOO

'Ik was 14 en op een plek waar ik niet hoorde te zijn, in een te kort rokje'

Matthijs van Nieuwkerk (presentator van ‘De wereld draait door’, red.) vroeg zich bij Harvey Weinstein af waarom al zijn slachtoffers nu pas naar buiten komen. Merkwaardig noemde hij het. Ik vind daar niets merkwaardigs aan. Zwijgen over seksueel geweld en seksuele intimidatie is ons met de paplepel ingegoten. Evenals schuld en schaamte. Erover praten levert doorgaans louter rottigheid op, en ik kan dat weten.

Ruim 35 jaar heb ik gezwegen over mijn verkrachting. Ik was 14 en op een plek waar ik niet hoorde te zijn, in een te kort rokje. Ik had gedronken en ik deed stoer tegen mijn veel oudere buurjongen, die eigenlijk een man was. Hij dwong me in de tuin tegen de grond, rukte mijn rokje af en trok mijn onderbroek uit. Gooide het over de schutting en drong bij me binnen. Op de achtergrond klonk ‘Tonight is the Night’ van Betty Wright. Ja, de waarheid is vaak ongeloofwaardiger dan de leugen.

Binnen lachten en praatten mijn vrienden. Om hulp vragen was makkelijk geweest. Gillen, schreeuwen, trappen, bijten. Maar ik deed niets. Ik liet hem inbeuken op mijn lichaam en dacht vooral aan mijn onderbroek aan de andere kant van de schutting.

Ik zat nog lang in de tuin nadat hij me daar had achtergelaten. Hoe kon ik naar binnen gaan, halfnaakt de mensen onder ogen komen? De schaamte was enorm, maar niet zo groot als de schuld. Ik had erom gevraagd, door te lachen om zijn grapjes en te flirten, door voor dat rokje te kiezen, door te liegen tegen mijn ouders, door te fantaseren over hoe het zou zijn, de eerste keer, door überhaupt te denken aan seks, door vrouw te zijn. Toen ik uiteindelijk de moed vatte om naar binnen te glippen, de trap op, en kleren van mijn vriendin had aangetrokken, besloot ik dat het niet gebeurd was. Natuurlijk wist iedereen op het feest wel iets, en daar glimlachte ik dan om.