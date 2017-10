'Ik ben zonder vader opgegroeid. Zó vroeg zelfstandig zijn, heeft me sterk gemaakt'

Het gesprek vindt plaats luttele uren voor Carrasco en Atlético competitieleider FC Barcelona ontvangen in het gloednieuwe Wanda Metropolitano-stadion. Eind vorig seizoen sloot de Madrileense club de deuren van het legendarische Estadio Vicente Calderón, waarover Jan Boskamp zei: ‘Het stínkt er naar voetbal.’

HUMO De ligging aan de rivier, tegen het centrum. De snelweg onder de hoofdtribune. De charmante bouwval. Werkelijk alles was speciaal aan Calderón.

YANNICK CARRASCO «Ja, het was een bijzonder stadion. De sfeer in het nieuwe stadion is ongelofelijk, maar het gevoel is nog niet hetzelfde. De ‘ziel’ waarvan Calderón doordrenkt was, ontbreekt nog. Maar dat moet groeien: we hebben er nog maar drie competitiewedstrijden gespeeld, de supporters moeten het nog gewoon worden. Het licht, het geluid: het is allemaal heel indrukwekkend. Onze trainer noemt het Metropolitano ‘un circo romano’, een arena. Ze hebben het zo ontworpen dat de supporterskreten nog beter tot hun recht komen: al het geluid gaat richting veld. Heel intimiderend voor de tegenstander.»

HUMO Jullie hebben erg fanatieke supporters.

CARRASCO «Ons publiek is onze kracht. Ik heb al horen zeggen dat de ambiance in Dortmund en sommige Turkse stadions ook fantastisch is, maar daar heb ik nog nooit gespeeld. Ik kan wel vergelijken met de rest van Spanje: ons publiek is onovertroffen. Bernabéu (het stadion van Real Madrid, red.) is een pak groter, maar daar zitten veel toeristen die tijd over hebben en dan maar naar een match gaan kijken. Alsof ze thuis in de zetel zitten, de beleving is een pak minder intens. Atlético heeft een heel volks publiek, grotendeels uit de arbeidersbuurten. Soms zijn het arme mensen die lang moeten sparen om een abonnement te kunnen kopen. Die mensen leven voor de club. El pueblo, zeggen wij: het dorp. Ook al zitten we in een miljoenenstad.»

HUMO Real-supporters noemen Atlético een club voor taxistas y putas: taxichauffeurs en hoeren.

CARRASCO (lacht) «Da’s het volkse aspect, zeker? Het is vooral een warme, familiale club. Wij kunnen altijd terecht bij de president. Hij geeft ons soms een hand, soms een kus: ik ken weinig ploegen waar het er zo aan toegaat.»