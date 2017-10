Ontrouw 2.0: 'Het aantal getrouwde mensen op Tinder is niet te tellen'

Karolien en Bart zijn al negen jaar samen. Het koppel koopt een groter huis, twijfelt over een sauna in de tuin en bladert door meubelcatalogi voor de babykamer. Tot Karolien een bericht op de smartphone van Bart ziet verschijnen: hij blijkt er via verschillende datingsites een harem aan bedpartners op na te houden. Niet de ontrouw op zich is opmerkelijk, wel de manier waarop sociale media overspel hebben veranderd. ‘Vroeger moest je echt nog moeite doen om iemand te leren kennen, vandaag hoef je maar twee keer met je muis te klikken en naar de plaats van afspraak te rijden.’