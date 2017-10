De nieuwe baas van de banken: hoe teleurgesteld is Karel Van Eetvelt?

'De druk op de vermogens in ons land is al groot, en de derde hoogste in Europa. Dat de vermogens niets bijdragen aan de solidariteit, is gewoonweg niet waar'

HUMO Wat heeft u bezield?

Karel Van Eetvelt «Ik heb altijd gezworen dat ik tien jaar bij Unizo zou volmaken, het zijn er dertien geworden. Maar België en Vlaanderen zijn relatief klein, je botst na verloop van tijd steeds weer op dezelfde mensen en hun standpunten. Als je voor de 26ste keer de koopjesregeling moet uitleggen, bekruipt je toch het gevoel….»

HUMO Been there, done that.

Van Eetvelt «Juist. Ik had behoefte aan iets nieuws, een intellectuele uitdaging waarin ik niet langer op automatische piloot moest werken. Dat klinkt misschien pretentieus, maar ik kon op het einde de vragen voorspellen die ik zou krijgen. Ik word ongemakkelijk als ik te veel in mijn comfortzone zit, ik heb een uitdaging nodig. En die heb ik hier: ik begrijp nog niet de helft van wat de mensen hier zeggen. De financiële sector heeft een heel eigen jargon, en dat dwingt me om te studeren.»

HUMO U bent hier wel de baas. Er zit dus iemand in de cockpit die niet weet hoe het vliegtuig bestuurd moet worden.

Van Eetvelt (lacht) «Maakt u zich niet ongerust, het komt wel goed. Maar ik moet de betekenis van sommige instrumenten en knopjes nog leren. Je moet weten dat een LCR een liquiditeitsparameter is, waar Bazel III in detail voor staat, noem maar op. We hebben net instant payment gelanceerd, een overschrijvingsmethode waardoor het geld in vijf seconden van de ene rekening naar de andere gaat, in plaats van er anderhalve dag over te doen. Wat daar op technisch en juridisch vlak bij komt kijken, dat wil je niet weten. En dat is nog klein bier vergeleken met het belangrijkste probleem: hoe herstel je het vertrouwen in de banksector? We staan nu redelijk laag in alle vertrouwensbarometers.»

HUMO Ergens tussen de politici, de journalisten en de prostituees.

Van Eetvelt «Voilà (lacht). Nu, mensen hebben nog wel vertrouwen in hun bankier, maar niet langer in de banken. Dat imagoprobleem aanpakken, terwijl de internationale spelers ook hier op de markt zullen komen, plus de gevolgen van de digitalisering voor de werkgelegenheid: uitdagingen genoeg.»