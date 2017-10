Culture Club

Canvas – 18 oktober – 27.838 kijkers

Door hardop te vinden dat de media altegader buitenissig veel aandacht aan het profvoetbal besteden, de neoliberale volkssport bij uitstek, zal ik wellicht de gunst van het ruime publiek niet winnen. Ik maak me sterk dat er overal in het land ongeregeldheden zouden uitbreken mocht de openbare omroep ‘Extra Time’ afvoeren. Als de netmanager van Canvas een punt zou zetten achter ‘Culture Club’, zal alles rustig blijven in de straten. Nu ja, er zal misschien één gecastreerde haan naar kraaien – een krachteloos, snel verijlend, mistroostig kukeleku. ‘Culture Club’ is kwetsbaar, en aangezien ik al met al meer met kunst en cultuur opheb dan met het voetbal, ben ik geneigd dat wekelijkse cultuurprogramma principieel te koesteren. Wat mij geenszins belet om er bij tijd en wijle een kanttekeningetje bij te plaatsen, met een zekere drift zelfs.

Laatst was de gewaardeerde schrijver Herman Koch te gast in ‘Culture Club’: hij mocht één uitzending lang met de andere invités meepraten, waardoor hij in dit programma, of hem dat nu zinde of niet, als ‘tafelvriend’ bekendstond. Sofie Lemaire kondigde hem aan als ‘één van de best verkopende schrijvers’ in ons zwemwater. Even later zou ze Sidi Larbi Cherkaoui ‘één van de strafste choreografen van de hele wereld’ noemen. Bent Van Looy, algemeen deskundoloog in kunstzaken, zou ook een duit in het zakje doen: Gerhard Richter was ‘de belangrijkste schilder die er op aarde rondloopt’. Het geval wil dat ik een bloedhekel heb aan de holle karakteristiek ‘belangrijk’ en voorts aan allerlei schrille superlatieven die net als in de sport op een classificatie wijzen, een vervloekte wereldranglijst. Alleen het sterrenstelsel waarmee beschouwers in kranten en weekbladen bij gebrek aan precisie een mening over cultuurgoederen uitdrukken, ergert me nog meer. Vandaar dat ik een weeskind van deze tijd ben.