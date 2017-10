'Mindhunter': op bezoek in het brein van seriemoordenaars

'De woede die we voelen wanneer we niet krijgen wat we willen: dát is wat seriedoders drijft'

Het was het idee van pionier John E. Douglas om tientallen moordenaars te interviewen. Zo wilde hij achterhalen hoe hun criminele geest werkt en die kennis vervolgens gebruiken om seriemoordenaars te vangen. Hij schreef er samen met zijn partner in crime Mark Olshaker al acht bestsellers over, die als basis dienden voor de serie.

Mark Olshaker «Toen John in 1970 bij de FBI begon, viel het hem op dat er steeds meer moorden werden gepleegd op totale onbekenden. Daarvoor speelden de meeste moorden zich af tussen mensen die elkaar wél kenden: de bedrogen echtgenoot of de misnoegde zakenpartner. Maar het nieuwe type moordenaar had geen logisch motief, en bleef moorden tot hij gedood of gepakt werd.»

HUMO Douglas en zijn team vonden toen de term serial killer uit. Bestonden die voor 1970 niet?

Olshaker «Toch wel, ze zijn er altijd geweest. Jack The Ripper wordt gezien als de eerste seriemoordenaar, maar dat is alleen maar omdat mensen de bizarre moorden voor die tijd verklaarden door ze toe te schrijven aan heksen, vampieren of iets anders bovennatuurlijks.»