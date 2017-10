Adam Driver en Channing Tatum spelen twee hillbilly-broers die een overval beramen op een NASCAR-racebaan in West-Virginia. Terwijl we Soderbergh in de achtergrond door de hotelbar zien rondstruinen, gaan wij aan een tafel samenzitten met achtereenvolgens Tatum en Driver. En zoals het een plezier is om de twee acteurs in ‘Logan Lucky’ broederlijk aan het werk te zien, zo is het ook een waar genoegen om met hen een praatje te maken.

Ooit was Channing Tatum (37) een mannelijke stripper die in een zwartleren g-string hele meutes krijsende vrouwen het hoofd op hol bracht in stomend hete danstenten. Vandaag is hij een razend populaire acteur die samenwerkt met klasbakken als Soderbergh (‘Logan Lucky’, ‘Haywire’, ‘Magic Mike’, Side Effects’), Quentin Tarantino (‘The Hateful Eight’) en de gebroeders Coen (‘Hail, Caesar!’). Wij vroegen hem twintig minuten lang het hemd van het lijf.

'Als ik mezelf op het scherm bezig zie, moet ik braken'

HUMO Het scenario van ‘Logan Lucky’ werd geschreven door een zekere Rebecca Blunt. Maar volgens hardnekkige geruchten is Rebecca Blunt een schuilnaam van Steven Soderbergh.

Channing Tatum «Wel... Ik ken Rebecca al heel lang, en ik kan getuigen dat ze een razend knappe vrouw is. Klonk dat overtuigend genoeg? Nee? Damn, ik moet beter leren liegen (lacht).»

HUMO Het is al de vijfde keer dat je met Soderbergh samenwerkt. Neem je alles aan wat hij je voorstelt?

Tatum «Nee, ik kijk toch even naar het script. Voor ik toehap, moet ik minstens een beetje het gevoel hebben dat ik iets bijzonders in mijn personage kan steken – een eigen emotie of een persoonlijke levenservaring. Er moet een link met mijn eigen leven zijn.»