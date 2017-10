Uit de platenkast van Mauro: 'Early Tapes' van The Neon Judgement

O, wat mis ik ze niet, de intussen zo goed als weggeërodeerde muziekindustrie. Toen de overtuiging van een beperkt aantal media nog wet was. Wisten wij veel, gebrekkig geïnformeerde dorpelingen in hartje Europa.

De hitparade was pretentieloos, en zo hoort het. Maar dan had je de gediplomeerde muziekpers, grotendeels verankerd in één groot misverstand wat betreft rock-’n-roll. Songwriters vonden ze belangrijk, ambiancemakers zonder literaire pretenties vonden ze waardeloos.

Ze konden je destijds wat wijsmaken, hoor. Nu je alle klanken ter wereld kunt beluisteren via een gestroomlijnde walkietalkie, blijkt dat er toch meer kwaliteit te koop was dan men ons deed geloven. Zo wordt de nooit echt voor vol aanziene Belgische new wave uit de eighties vandaag erg geherwaardeerd. Globaal zelfs, en terecht.