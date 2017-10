'Colors': Beck voor ieders spek

'Ik heb er twintig jaar over gedaan om een publiek te vinden'

Beck heeft een paar kleine concerten gegeven in Londen, en nu staat hij in de bar van het Corinthia Hotel vinylplaten van ‘Colors’ te signeren. Bedachtzaam, als een schilder, zet hij op iedere platenhoes een grote zwarte krabbel. Daarna wil hij wel tijd vrijmaken voor een interview. Beck haalt z’n smartphone boven: het achtergrondscherm toont een foto van een kamerbreed glimlachend blond jongetje in trainingspak, zijn zoontje Cosimo. Maar hij wil me geen familiefoto’s tonen, wel een reeks foto’s en filmpjes van Tom Petty’s allerlaatste concert. Op dat concert van Petty in de Hollywood Bowl in Los Angeles, op 25 september, stond Beck in het publiek. Vandaag heeft hij er spijt van dat hij niet het hele concert heeft gefilmd.

Beck «Het tragische is dat zijn dood wellicht had kunnen worden voorkomen, als hij voor een check-up naar de dokter was geweest. Hij zag er die avond erg moe uit, en hij voelde dat het een lange, slopende tournee was geweest, zei hij. Maar van zijn huis in Los Angeles was het een dik halfuur rijden naar het ziekenhuis.»

HUMO Jij hebt nog in Tom Petty’s voorprogramma gespeeld, niet?

Beck «Ja, maar hij was eerder al een lokale held van me: ik ben opgegroeid in Zuid-Californië, en zijn muziek staat symbool voor die leefwereld. Of ik nu een song van hem uit de seventies, de eighties of de nineties kies, altijd klinkt die zoals waar ik vandaan kom. Erg goed heb ik hem niet gekend, maar toen ik begon, heeft hij een song van me gecoverd (‘Asshole’, red.), en dat betekende erg veel voor me.

»In de jaren 90, het tijdperk van de alternatieve muziek, heerste er een enorm snobisme over wat coole en serieus te nemen muziek was, en vooral over wat dat níét was (lacht). Er werd ook neergekeken op rockmuziek uit de jaren 80. Maar niemand die eraan dacht om Tom Petty niet cool te vinden, ook al maakte hij deel uit van de muziekbusiness van de jaren 70 en 80. Hij was toen al tijdloos. Hij had een enorme naturel en was altijd zo relaxt: hij kwam recht uit de Keith Richards-school (lacht).