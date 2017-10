Het dilemma van Amenra: 'Ik denk elke dag: ik moet nú alles geven'

'Elke muzikant zit weleens zonder wc-papier op het toilet'

Weinig schept zo’n band als een gedeelde West-Vlaamse achtergrond. Nog geen twee minuten na onze eerste handdruk heb ik het met frontman Colin H. van Eeckhout over Aviflora. Ooit was dat een recreatiepark in Ingelmunster waar we allebei in onze kindertijd naar hartenlust gespeeld hebben, vandaag is het een spookpark.

COLIN H. VAN EECKHOUT «Als kind vond ik het daar de hemel op aarde. Jammer dat het er zo verloederd bij ligt. Ooit betekenisvol, maar nu vergaan.»

HUMO Zoals de dode zwaan op de hoes van ‘Mass VI’?

VAN EECKHOUT «Klopt. De witte zwaan is het symbool van sierlijkheid en schoonheid, maar op die foto van Stephan Vanfleteren ligt ze dood in het donker, net zoals wij op een dag ergens zullen liggen. Alles gaat voorbij, zelfs de mooiste dingen. Ik vond dat een ontzettend krachtig beeld, én het past bij het verhaal achter ‘Mass VI’.