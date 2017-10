Een krop in de keel en een zoen: de eerste soloplaat van Isolde Lasoen

Na jaren in de schaduw van talloze anderen (die we hier niet bij naam noemen, dat wordt al vaak genoeg geDaan) zet ze de zoeklichten eindelijk op zichzelf: ‘Cartes postales’ is de debuutplaat van Isolde Lasoen, en alléén van haar. Ze schreef de songs, brengt ze zelf uit en zingt over haar eigen pijn en haar zoon. Daar hoort een interview bij waarin het – primeur! – uitsluitend over haar gaat. Het Ontroerparcours van Isolde Lasoen: ‘Mijn tweede kindje is eindelijk geboren.’