Eeuwig spits Jan Mulder: 'Kevin De Bruyne'

De scheidsrechter van Manchester City - SSC Napoli, dinsdag 17 oktober in de Champions League, fluit. Rust. Het gezicht van Kevin De Bruyne loopt rood aan. Wanneer het gezicht goed rood en het lichaam op de juiste temperatuur is, begint Kevin met de armen te zwaaien. We hebben hem zelden zo opgewonden gezien. Wat is er aan de hand?

Hij wil de vierde official spreken. David Silva probeert De Bruyne van het gesprek af te houden (‘Let me talk! Let me talk!’), maar Kevin duwt zijn aanvoerder van zich af. Agressieve stralen licht schieten uit zijn altijd zo lieve ogen. Ook van Fernandinho, die De Bruyne van al te wilde daden annex langdurige schorsingen wil vrijwaren, wordt de beschermende arm ruw weggeslagen.

Later. Kevin De Bruyne staat de pers te woord. ‘We hadden gewoon een kleine discussie. Komt voor. Na een minuutje is dat over. Niks aan de hand. Ik heb die discussie ook weleens met mijn vrouw (lacht).’