Koppensneller Herman Brusselmans: '#MeToo'

'Griet zag het wel zitten, tot ze ineens zei: 'Nee, toch maar niet, Herman baby''

V ia MeToo kunnen vrouwen evoceren hoe ze werden of worden lastiggevallen door mannen, in de nasleep van de zaak-Weinstein, een hotemetoot in Hollywood die 134.705 actrices en andere troela’s seksueel heeft benaderd. Nu gaat ook in alle andere landen het deksel van de pot, en de getuigenissen van vrouwen over de onbetamelijke acties van mannen rijzen de pan uit. Het motto is: ‘De Weinsteins moeten buiten op het feestje. Maar we gaan toch niet stoppen met dansen?’