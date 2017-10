De zenuwenoorlog tussen Catalonië en Spanje: 'Er zijn signalen dat het gewapend verzet zich aan het organiseren is'

Catalonie wordt niet onafhankelijk? Burgerlijke ongehoorzaamheid hebben we al gezien elders. Maar in Catalonie zijn het ook de bureaucraten van de Catalaanse deelstaat die ongehoorzaam zullen zijn. “Publieke” ongehoorzaamheid is een nieuw concept voor de student politieke filosofie. Als de meester zelf ongehoorzaam wordt, wordt ook de anarchist met zijn “ni dieu, ni maitre” uitgelachen. Het is gemakkelijk om Jean-Jacques Rousseau en de volonte generale (algemene wil) in te roepen om een sociaal contract the rechtvaardigen. (Google voor mijn C’est la faute a Rawls- contrat social et solidarite entre les generations.) Er is nooit een sociaal contract geweest. In de tiende eeuw was de Catalaanse natie, die zich uitstrekte tot een deel van het huidige Frans departement Pyrénées-Orientales, herkenbaar. In die natie sprak iedereen Catalaans. De sterkste kon dan ook onderhandelen in het Catalaans om heerser te worden. Een van zijn afstammelingen huwde dan met de heerser van Aragoonse buur waar het plebs geen Catalaans sprak. Op dat ogenblik was er geen natie meer in dat duo-koninkrijk. Later werd dat duo-koninkrijk bij Madrid gevoegd waar men Castilliaans of zo (thans vermomd als Spaans) spreekt. Nog later ging Filip V op de Marokkaanse kust, ter hoogte van Mauretanie, meer dan 1000 km weg van Gibraltar, de Canarische eilanden inpalmen. Op de Plaza Alameda op het eiland La Palma in de Canarische provincie Tenerife (een van de twee Canarische provincies) staat een gedenksteen van 3 meo 1893 voor de [Sorry, ik ken geen Spaans] d“Commemoracion y cuarto centario de la conquista de la isla de San Miguel de La Palma, terminada el 3 de Mayo de 1493. [en dan derramaron su sangre por su patria.” Patria is het vaderland , en dus de vaders, volgt het] Los héroes españoles y a los héroes guanches. Unos y otros in Europa die dus nooit Afrika als een deel van Spanje beschouwden. Dat is de Spaanse maagd waaraan niet mag geraakt.