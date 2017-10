De zenuwenoorlog tussen Catalonië en Spanje: 'Er zijn signalen dat het gewapend verzet zich aan het organiseren is'

Wie wil begrijpen wat Spanjaarden en Catalanen bezielt, kan beginnen bij Tremletts’ boek ‘Ghosts of Spain’, een doorleefde en inzichtelijke journalistieke reis door Spanje en zijn recente geschiedenis. In één van de laatste hoofdstukken gaat Tremlett op zoek naar wat de Catalanen anders maakt.

GILES TREMLETT «Het is een gevoel dat met geschiedenis, architectuur en symboliek te maken heeft. Eén verschil springt er natuurlijk uit: de taal. Het Catalaans is geen onderdrukte taal. Het staat de burgers vrij om Catalaans te leren, spreken en schrijven. Het is intussen ook een officiële taal en de output van de Catalaanse literatuur is groter dan ooit.»

HUMO In brochures omschrijft de Catalaanse overheid de Catalanen als volgt: ‘Hardwerkend, bescheiden en ondernemend.’ Klinkt bekend.

TREMLETT «Dat is de identiteit die ze zichzelf aanmeten. Alle Spaanse volkeren cultiveren bepaalde ideeën over zichzelf. Andalusiërs noemen zichzelf vrolijk en feestelijk, de Aragonezen vinden zichzelf taai en Basken vinden dat zij eigenlijk de hardste werkers zijn. Alle Spanjaarden vinden zichzelf anders, maar de Catalanen vinden zichzelf ánders anders: dat zit in de kern van hun identiteit.»