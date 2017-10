'De heilige Rita': de terugkeer van Tommy Wieringa naar zijn geboortegrond

'Het is een geweldig taboe om naar de dood van een ouder te verlangen, maar ik vind het een volstrekt logische gedachte'

In Mariënveen, een dorp ten oosten van Nederland, aan de Duitse grens, verstrijkt het leven van vrijgezel Paul Krüzen en zijn kennissen van jaren her. Krüzen drijft handel in militaria en woont samen met zijn zieke oude vader Aloïs. Om hen heen verandert het dorp sneller dan je van een dorp waar je geboren en getogen bent zou verwachten: ‘En de wereld was in beweging gekomen: Russen, Chinezen, Roemenen, Polen en Bulgaren, al die volkeren die je vroeger alleen uit de Bosatlas kende,’ schrijft Tommy Wieringa (50) in zijn nieuwe roman ‘De heilige Rita’, een titel die zowel op de Heilige Rita van Cascia slaat – hopeloze gevallen weten wie ze is – als op de exotische prostituee Rita, in wie Paul Krüzen in Club Pascha, net over de Duitse grens, op gezette tijden het soort troost zoekt dat misschien wel naar liefde zweemt, zo nu en dan. Er broeit iets in Mariënveen, en er hangt, voor wie er vatbaar voor is, steeds meer paranoia in de lucht. De gevolgen daarvan kunnen niet uitblijven.

HUMO Wat was de kiem van ‘De heilige Rita’?