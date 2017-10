'De avond van de begrafenis van mijn vader heb ik op het podium gestaan. Het voelde beter om vóórt te doen'

In zijn nieuwe voorstelling ‘Er wordt naar u geluisterd’ geeft de cabaretier gestalte aan een uitvaartbegeleider die ondanks zijn onbeholpenheid toch weet te ontroeren met rake opmerkingen over de dood, het leven, en alles wat daartussen zit. Dat Wim Helsen (49) eerst Nederland aandoet, heeft een prozaïsche verklaring: ‘Mijn Nederlandse theaterbureau had dat gevraagd, en ik kon niet meteen een argument verzinnen waarom ik het niet zou doen.’ Begin november volgt de Belgische première, maar probeer daarvoor vooral geen tickets meer op de kop te tikken: al maandenlang hopeloos uitverkocht!

HUMO Dertien jaar geleden vroeg je je af: ‘Hoe zal ik na tien jaar cabaret zijn? Zal ik me hebben vastgeklampt aan mijn succes? Succes hebben is zoals dronken zijn: een aangename verdoving die pijn en problemen verdoezelt.’

Wim Helsen «Amai, heb ik dat gezegd? Ik denk niet dat ik me heb vastgeklampt aan mijn succes, en ik heb ook nooit zo intergalactisch veel succes gekend dat het mij van m’n sokken blies. Ik heb altijd mijn goesting kunnen doen: een grote luxe. Na mijn vorige voorstelling (‘Spijtig spijtig spijtig’, red.) wist ik niet of ik er nog een nieuwe zou maken: ik had die zo vaak gespeeld dat het een beetje óp was. Dus heb ik me op allerlei andere dingetjes gestort, tot Bart Cannaerts me vroeg om voor hem in te vallen op Wouter Deprez’ ‘De avond van de luistervink’, een bonte avond met stand-upcomedians, muzikanten en spoken word-artiesten. Ik had toen net een aantal begrafenissen bijgewoond en dat hield me bezig: die avond was het uitgelezen moment om te proberen daar iets rond te doen. En dat was zo onnoemelijk plezant dat ik het idee kreeg er een volledige voorstelling van te maken.»

HUMO Om nog even op dat volgens jou ‘niet zo intergalactische succes’ terug te komen: nagenoeg alle voorstellingen zijn al uitverkocht.

Helsen «Ik ben dit jaar jurylid in ‘De slimste mens ter wereld’ en volgende week gaat het derde seizoen van ‘Winteruur’ van start, maar mijn voorstellingen zijn nog steeds het belangrijkste voor mij. Iemand alleen op het podium zien staan: dat blijf ik het ontroerendst en spannendst vinden. Iedereen in de zaal voelt onbewust aan dat je dan heel kwetsbaar bent. Vandaar dat ik ook aan ‘De slimste mens’ meedoe: je moet een beetje aanwezig blijven om de zalen te laten vollopen.»

HUMO Wat had je zo getroffen tijdens die begrafenissen dat je er een voorstelling rond wilde maken?

Helsen «Ik genoot soms enorm van de ontroering die je tijdens een begrafenis overvalt. Nadien wordt er ook vaak gelachen aan de koffietafel. Zo’n minirouwproces vind ik heel fijn. Je hebt samen iets meegemaakt, en dat brengt je dichter bij elkaar. Zo ervaar ik het toch.