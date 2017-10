Annelies Verbeke: 'Een bibliotheek is een récht'

Haar verhalenbundel ‘Halleluja’ staat op de shortlist van de ECI Literatuurprijs, haar toneelteksten gaan de wereld rond en ze is Herman Brusselmans’ favoriete schrijfster. Op Allerheiligen kunt u Annelies Verbeke zelf gaan groeten op de Boekenbeurs.

HUMO Is het einde van de literatuur in zicht?

Annelies Verbeke «Volgens mij zullen er altijd fans van literatuur zijn. Ik ben wel bezorgd over de commerciële drijfveer die steeds meer opspeelt in het boekenvak. Commerciële boeken uitgeven is prima: ze kunnen de kosten dekken voor de grote literatuur, waar weinig winst op te halen valt. Maar als die tweede categorie erbij inschiet, dan is er een groot probleem. Onlangs sprak een verantwoordelijke van WPG over een plan om ieder manuscript te onderwerpen aan een algoritme dat voorspelt of het goed zal verkopen: dat sloeg voor mij alles. Gelukkig gaan sommige uitgevers daar wel tegen-in.

»Zelf weet ik me nog steeds aan m’n leesritme van 52 boeken per jaar te houden: één per week. Ze beslaan alle continenten en minstens drie eeuwen. Daarbij is het me niet alleen om de universaliteit en specificiteit te doen, maar vooral ook om telkens weer te ontdekken hoeveel verschillende manieren van goed schrijven er zijn.