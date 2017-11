Pascale Naessens: 'Ik wil ezelsoren kunnen maken'

'Bij mijn eerste boek stonden ze rijen dik voor mijn signeertafel aan te schuiven. Ze moesten mij passeren om bij Piet Huysentruyt te raken'

HUMO Heeft een boekenbeurs in deze tijd nog zin?

Pascale Naessens «Dat is een pejoratieve vraag, niet? Ze impliceert dat de Boekenbeurs in haar huidige vorm niet goed is, maar dat hangt er maar van af vanuit welk perspectief je kijkt. Ik vind alles wat mensen in contact brengt met boeken zinvol. Ik was een trouwe Boekenbeursganger lang voor ik mijn eerste boek schreef, omdat ik het een prachtige gelegenheid vond om rustig urenlang in het hele aanbod te struinen. Het enige wat me al een tijdje stoort, is dat het aanbod aan gezond eten er zo klein is. Dat is niet alleen beroepsmisvorming: ze missen daar echt een trend.»

HUMO Onbekommerd rond-lopen lukt je niet meer, vermoed ik.

Naessens «Ik wil nog wel, maar je zit zo lang te signeren dat je daarna echt even naar buiten wilt voor wat beweging en frisse lucht. Maar het blijft fijn, want ik heb heel graag contact met mijn lezers: na lezingen blijf ik ook altijd wat hangen. Ik heb er ook nog nooit negatieve ervaringen mee gehad. Wat ik wel jammer vind, is die opgefokte concurrentie: wie heeft de langste rij wachtenden, wie verkoopt de meeste boeken? Journalisten moeten eens leren dat het gaat om kwaliteit, niet om populariteit of omzet. Ik heb bij belangenvereniging boek.be al gepleit om geen aantallen meer te vermelden. Dat leidt alleen maar tot frustraties: laat toch iedereen zijn ding doen.»