HUMO Michel Houellebecq noemt literatuur ‘één van de hoofdkunsten van een Avondland dat voor onze ogen ten einde loopt’. Klopt het dat met het veranderen van het tijdsgewricht ook het belang van literatuur afneemt?

Yannick M. Dangre «Onontkenbaar. Vroeger had je ’s avonds bij wijze van spreken de keuze tussen een boek, de tv, een gezelschapsspel of je minnares, terwijl je nu uit nog honderden andere bezigheden kunt kiezen. Komt daar nog eens bij dat het huidige onderwijs steeds minder op literatuur focust: dan is het niet raar dat de boekenverkoop afneemt.

»Ik kom zelf uit een gezin dat totaal niet cultureel onderlegd was, maar had gelukkig een fantastische literatuurleerkracht die me vanaf het derde middelbaar allerlei romans heeft aangereikt. Een wereld ging voor me open: tot dan las ik zelfs geen jeugdboeken. Het is onzin dat het onderwijs zich moet plooien naar de interesses van de leerlingen: je moet hun juist zoveel mogelijk dingen aanreiken, zodat ze kunnen ontdekken wat hen interesseert. En geen enkel vak zal de aandacht van een héle klas weten vast te houden. Volgens Remco Campert zaten er in de jaren 30 en 40 ook maar gemiddeld twee jongetjes in de klas die graag lazen – alle anderen gingen liever voetballen. Maar zoals altijd in dit tranendal: je moet het doen voor die enkelingen. Laat literatuur dus maar stevig in die eindtermen staan en zorg voor goede leraars.»

HUMO Zullen mensen over pakweg vijftig jaar dan überhaupt nog lezen?

Dangre «Als de aarde dan nog niet volledig naar de kloten is: ja. Doemdenkers zoals Philip Roth beweren dat de roman zal verworden tot wat poëzie nu is: iets wat in ons taalgebied door hooguit een paar duizend man gevolgd wordt. Het aantal lezers zal wel dalen, maar toch niet zo drastisch, denk ik. Romans kunnen een ongelooflijk breed spectrum bestrijken: je deelt de gedachten van de auteur, verzint zelf beelden bij zijn woorden, en je kunt je ook nog eens laven aan de stilistische schoonheid. Dat heeft lezen ook voor op film en tv. Je hoort weleens dat de knappe knoppen zich steeds vaker laten leiden door het geld en zich toeleggen op het schrijven van scenario’s voor tv-reeksen, maar in een tv-serie kan niet alles wat in een roman mogelijk is – en vice versa natuurlijk. Het zijn twee verschillende dingen.»