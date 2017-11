'De literatuurbijlagen in de meeste kranten zijn te dun om een haring in te rollen'

Dimitri Verhulst «De laatste jaren vertoonde ik me steeds minder op de Boekenbeurs, en dit jaar zie je me daar helemaal niet. Ik word er overvallen door schaamte. Ik voel me belachelijk achter zo’n tafeltje, wachtend op iemand die me om een handtekening vraagt.

»Ik snap het niet, dat signeergedoe. Wat heb je nu in hemelsnaam aan een handtekening? Of aan een selfie? Amuseer jullie op de Boekenbeurs, lang leve de Boekenbeurs, maar ik ga thuis een beetje schrijven.»