De volgende weken worden de fusies van een aantal Vlaamse gemeenten in gang gezet. Dat is vooral een administratief en financieel proces, maar het gaat ook gepaard met het kiezen van een nieuwe naam. Want als Neerpelt en Overpelt samengaan, kies je dan voor Neerover, Pelt, Duopelt of Waspelt? Humo buigt zich diep over de nieuwe nomenclatuur.