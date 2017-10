'Het gaat niet geweldig, maar ik heb ook geen burn-out. Is dat zo raar? Zo voelen de meeste mensen zich toch?'

Als video ooit nefast was voor de radio star, hoe zit het dan omgekeerd? Want hoewel tv-bonzen in Nederland maar niet genoeg kunnen krijgen van Evi Hanssen, is er aan deze kant van de grens minder animo. Eind dit jaar wordt Hanssen wel in ‘De slimste mens’ verwacht als deelneemster, maar onlangs raakte bekend dat ‘Mijn pop-uprestaurant’ een jaartje gesloten zal blijven. Iets anders staat naar verluidt niet meteen gepland bij VTM. Maar eerst dus nog die laatste aflevering van haar radioshow ‘Het heilig huis’ opnemen.

HUMO Waarom presenteer je ‘Het heilig huis’ eigenlijk vanuit je woonkamer? Zoveel file staat er toch niet op een zaterdagochtend?

Evi Hanssen «Die vertrouwde omgeving was een voorwaarde voor mij. Hoe kan je anders verwachten dat je gasten zich kwetsbaar opstellen? Toen ik mijn ideeën voor ‘Het heilig huis’ doorstuurde naar JOE, waren ze heel enthousiast, tot ik zei dat er nog één detail was: het programma moest bij mij thuis opgenomen worden. ‘Goed idee,’ zeiden ze. ‘Misschien doen we dat wel voor de laatste aflevering.’ (lacht) Waarop ik: ‘Nee, élke keer. Anders doe ik het niet.’»

HUMO Na zowat elke aflevering staat je gast ’s maandags in de krant met wat hij of zij bij jou heeft gezegd. Als het Dina Tersago niet was omdat ze borstvoeding gegeven heeft in de uitzending, dan was het wel Erik Van Looy over erectieproblemen of Cath Luyten over haar seksleven.

Hanssen «Het was niet de bedoeling om bewust taboes aan te pakken in de uitzending. Ik praat zelfs vooraf met elke gast door waarover ik het wil hebben, en waarover zij het zeker níét willen hebben. Maar tegelijk is er niets leukers dan een onderwerp waar je vooraf geen rekening mee gehouden had. Je zou er versteld van staan hoeveel bekende mensen een andere kant van zichzelf willen tonen. Alles wat ze nodig hebben, is iemand die ze kunnen vertrouwen, en die hun woorden niet uitvergroot of uit hun context rukt.»

HUMO Gewoon plaatjes aan elkaar praten wou je niet, je programma moest meer zijn dan dat.

Hanssen «Omdat ik wéét dat ik meer kan. Als je wat ouder wordt, weet je stilaan zelf wel wat je kan en wat niet. Spelletjes uitleggen, mensen van een eiland sturen, kandidaten van een spelprogramma goed nieuws brengen… Dat heb ik intussen wel gehad. En daar ben ik ook goed in, maar ik ben tegelijk echt wel geïnteresseerd in meer.»

HUMO Heb je dan het gevoel dat dat niet genoeg opgemerkt wordt?

Hanssen «Toch wel. Voor de laatste editie van de Rode Neuzen Dag heb ik reportages gemaakt over jongeren met psychische problemen. Dat ging dieper dan wat ik doorgaans doe, en daar heb ik toen veel goeie reacties op gekregen. Ik zou dat vaker willen doen, maar het hangt niet alleen van mij af. Intussen zijn we bijna een jaar verder en heb ik alleen maar ‘Mijn pop-uprestaurant’ gepresenteerd. Jammer. Vooral omdat ik ondertussen in Nederland wél meer mag doen, en hier almaar moet aandringen. Ik ben blij met hoe ‘Het heilig huis van Hanssen’ nu is uitgedraaid, maar ik heb het gevoel dat ik het allemaal zelf heb moeten doen.»

HUMO Wat vind je ervan dat ‘Mijn pop-uprestaurant’ nu een seizoen overslaat? Zo ben je plots niet meer te zien bij ons, op ‘De slimste mens’ na.

Hanssen «Het volgende seizoen was sowieso zonder mij geweest. Na het vorige heb ik laten weten dat een vervolg niet meer hoeft voor mij. Het duurt vier maanden om zo’n seizoen op te nemen, en ik besteed die tijd en die energie liever aan iets anders waar ik zelf gelukkiger van word. Soms moet je in je carrière zelf een deur dichttrekken als je wilt dat er nog een andere opengaat. Als je lange tijd hetzelfde doet, gaan mensen op den duur denken dat je niets anders kan. Van mij mag iemand jonger het programma overnemen.»