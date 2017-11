The Van Jets bezingen het einde van de wereld

'Stelen, roepen en ons nooit meer wassen: eindelijk kunnen we leven als beesten'

De reden waarom Johannes Verschaeve helemaal in de ban raakte van de toekomst? Een boek op de koffietafel van Sebastiaan Van den Branden van Amatorski: ‘The Industrial Society and its Future’ van Ted Kaczynski, alias de Unabomber. Halverwege de jaren 90 had Kaczynski met een tiental bombrieven drie dodelijke slachtoffers gemaakt om The New York Times te dwingen zijn manifest te publiceren. Nadat de krant op zijn eisen was ingegaan, kon Kaczynski gevat worden. Z’n broer herkende zijn schrijfstijl en verwittigde de politie.

JOHANNES VERSCHAEVE «Dat manifest fascineerde mij. Ik wou begrijpen hoe Kaczynski’s geest werkte en wat hij nu zo belangrijk vond dat hij ervoor ging moorden. Dus heb ik de tekst van voren tot achteren gelezen. Het grootste deel was bij de haren gegrepen, maar over een aantal problemen in onze samenleving had hij gelijk. Al waren de oplossingen die hij voorstelde onvergeeflijk: hij zit terecht levenslang in de gevangenis.»