Eeuwig spits Jan Mulder: 'Waarom kiezen verstandige voetballers voor Lazio Roma?'

T oen de harde supporterskern van Lazio Roma zondags na de wedstrijd tegen Cagliari (3-0) naar huis was, bleken honderden fotomontages van Anne Frank in een AS Roma-shirt in het Olympisch Stadion van Rome te zijn vastgekleefd en rondgestrooid. AS Roma is de sportrivaal van Lazio, Anne Frank was joods en vond op 15-jarige leeftijd de dood in concentratiekamp Bergen-Belsen. AS Roma werd opgericht door de jood Renato Sacerdoti. Hij overleefde tijdens de oorlog de vervolgingen door zich te verstoppen in een klooster.