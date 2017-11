Op zijn sterfbed bekende dokter Robert Kenneth Wilson dat hij in 1934 met een speelgoedduikbootje en een zelfgemaakte dinosaurusnek de beroemde zwart-witfoto van het monster van Loch Ness maakte. Met de recente actualiteit in het achterhoofd stellen we ons de vraag: komt dat vaak voor, bekentenissen op het sterfbed? En leveren die wat op? Een professionele sterfbedbezoeker geeft het antwoord.