Mensen van goede wil: Evi Hellebaut en Machiel Van Nieuwenhove

In Jordanië wonen al decennialang Palestijnen in overbevolkte, betongrijze vluchtelingenkampen. In november vorig jaar ging Evi Hellebaut op bezoek bij haar vriend Machiel Van Nieuwenhove in Gaza Camp, een Palestijns vluchtelingenkamp in de Jordaanse stad Jerash. ‘Machiel liep er stage bij de Verenigde Naties. We hebben toen veel gepraat over hoe we het moeilijke leven van de kampbewoners zouden kunnen verbeteren. De voorbije maanden rijpte het plan om op de daken van Gaza Camp te gaan tuinieren. Samen met Machiel en onze Nederlandse vriend Joric Docters van Leeuwen richtten we de non-profitorganisatie Greening the Camps op. We hebben een crowdfundingactie gestart en willen 20.0000 euro ophalen, om de betonnen daken om te toveren tot vruchtbare daktuinen. De volgende maanden en jaren zal ik nog vaak naar het kamp terugkeren en ik wil er graag mijn thesis over schrijven.’

HUMO Met Greening the Camps scholen jullie Palestijnse vluchtelingen om tot stadsboeren?

Machiel Van Nieuwenhove «We specialiseren ons in urban farming: op de betonnen daken van het kamp willen we groenten en fruit kweken in grote kisten, in serres en onder luifels die voor schaduw zorgen. Zo pikken we ook in op het cultureel erfgoed van de Palestijnen. De ouders en grootouders van onze Palestijnse leeftijdsgenoten uit Gaza Camp bewerkten ooit het land.»