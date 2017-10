Uit de platenkast van Mauro: 'My Back Wages' van Cleaners Froms Venus

‘Bijzonder actieve subcultuur van mensen die fan zijn van een bepaalde artistieke uiting, dikwijls gesitueerd binnen de popcultuur.’ De definitie van ‘cult’ volgens het wereldwijde web der audiovisuele telefonie. Ik vroeg het me even af. Het was me niet dadelijk duidelijk hoe iemand een cultfiguur wordt. Het heeft dus wat te maken met de omvang (beperkt) en het fanatisme van je aanhang (sullig).

Naar mijn mening is de hele aarde zwaar cult, maar die discussie bewaren we best voor een ander gesprek aan de toog. Martin Newell kunnen we alvast zonder twijfel een cultfiguur noemen. Martin wie? Exact. Van Cleaners From Venus uiteraard. Nooit van gehoord, loser? Een Britse songschrijver die al sinds de vroege jaren 70 briljante no-budget DIY releases uitbrengt.

Het is moeilijk om er maar eentje uit zijn oeuvre te kiezen – het niveau blijft steeds op peil – maar wegens de fijne, naar Dylan verwijzende woordspeling kies ik voor ‘My Back Wages’. ‘Stay Lit’ is postpunk The Hollies. ‘Gulf War Song’ is late Paul McCartney, ahum, verbeterd. ‘You Should Have Called’ is Wreckless Eric feat. The Troggs.