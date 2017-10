'Vlaamse artiesten herdenken Leonard Cohen'

Geert Verdickt (Buurman): ‘Film bij de song’

Geert Verdickt «Op de dag dat Cohen stierf, was ik op tournee met Buurman. Ik lag nog in bed toen de telefoon ging: mijn pa. Het was halfacht ’s ochtends en ik wist: er is iets aan de hand, anders belt hij niet op dit uur. Halfacht ’s ochtends is op tournee namelijk synoniem voor ‘in het holst van de nacht’. ‘Leonard Cohen is overleden,’ zei hij, en pas toen besefte ik wat die man voor mij heeft betekend. Ik heb hem leren kennen als kind, via de cassettes die mijn pa opzette in de auto. Ik was een jaar of 9 en ik kende uiteraard nog geen Engels, maar Cohen deed iets met mij. Bij zijn muziek kreeg ik beeld binnen. En het is exact dat wat mij als songschrijver zwaar heeft beïnvloed. Als ik een song schrijf, is die pas geslaagd als ik er de film bij zie. Een verlangen dat is geboren op de achterbank van de rode Toyota Corolla van mijn pa.

»We zijn in mijn jeugd ook vaak met het gezin naar Amerika en Canada geweest – niet met de Toyota, met het vliegtuig – en ook daarbij vormt Cohen de soundtrack. Ik herinner me ritten from coast to coast met ‘Famous Blue Raincoat’ van Jennifer Warnes op endless repeat. Warnes was de backingzangeres van Cohen, en in 1987 heeft ze een plaat uitgebracht met allemaal songs van hem. Een plaat die voor mij deel uitmaakt van één en dezelfde film.

»’t Is moeilijk uit te leggen wat hem zo goed maakt. Zoals bij alles wat ik goed vind, gaat het over wat er niet geschreven staat, wat niet gezongen wordt. Het gaat om wat er tussen de lijnen gebeurt, de combinatie van alles. Iets ongrijpbaars, iets wat ik niet snap, en ook niet wil begrijpen. Bij Cohen lijkt het allemaal supersimpel, maar als je het gaat ontleden, blijkt het ongelofelijk geniaal in elkaar te zitten. Neem ‘Hallelujah’: daarin beschrijft hij in de tekst bijna de muziek die eronder zit. Hij geeft zelfs de akkoordenwissels mee! Maar dan zingt hij het, en gaat het door merg en been.