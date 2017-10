'Een plan? Wij doen gewoon maar wat'

De titel van de nieuwe plaat, een samenwerking met Alex Brettin van de Mild High Club, verwijst naar jazzklassieker ‘Sketches of Spain’ van Miles Davis, maar daar houden alle vergelijkingen op, zegt de 27-jarige frontman Stu MacKenzie.

Stu MacKenzie «De naam is spontaan gekomen. Alex speelde met Mild High Club op Gizzfest (een festival georganiseerd door King Gizzard, red.) en is daarna nog wekenlang bij me blijven logeren. We stuurden elkaar kleine shitty opnames door – een paar akkoorden of een tekstflard – die we na verloop van tijd ‘schetsen’ begonnen te noemen.»

HUMO Op jullie vorige plaat ‘Murder of the Universe’ kondigde cyborg Han-Tyumi de ondergang van de mensheid aan. De nieuwe plaat klinkt dan weer als een wedergeboorte. In ‘The Spider and Me’ horen we zelfs vogeltjes fluiten!

MacKenzie «Ik dicht de mensheid nog altijd weinig hoop toe, hoor (lacht). Klimaatopwarming, nucleaire dreiging, robotisering: de bedreigingen zijn immens. We stevenen op de afgrond af en niemand lijkt zich daar druk om te maken.»