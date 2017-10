'In de VS bleef ik een vreemdeling in een vreemd land. En daar had ik genoeg van'

Toen zijn relatie met countryzangeres Patty Griffin zes jaar geleden op de klippen liep, ruilde Robert Plant (69) Austin, Texas in voor het gehucht Shatterford, in de omgeving van de Engelse industriestad Birmingham. In die streek is hij opgegroeid, en al in de jaren 70 had hij er een huis gekocht. Ooit zou hij er dus terugkeren.

Robert Plant «Hier heb ik inspiratie opgedaan voor veel van mijn Led Zeppelin-songs. Wat niet wil zeggen dat de onrust uit mijn lijf is verdwenen (grijnst). ‘Ramble on’, zong ik in 1969, en dat gevoel heb ik nog steeds: ik moet verder.»

HUMO Op ‘Carry Fire’ ga je verder op de weg die je met je vorige plaat ‘Lullaby and…The Ceaseless Roar’ bent ingeslagen.

Plant «Het heeft geen zin om mijn verleden bij Led Zep te ontkennen, maar ik doe niets liever dan oud en nieuw mixen. Er is zoveel gelaagdheid bij gekomen. En mijn band, The Sensational Space Shifters, is een monster. We voelen en vullen elkaar perfect aan. Die donkere, gruizige sfeer vind ik geweldig.

»We hebben de songs voor ‘Carry Fire’ in verschillende studio’s ingeblikt, zoals destijds met Led Zeppelin. Om eerlijk te zijn: dit is misschien wel de beste muziek die ik ooit heb opgenomen.»

HUMO Pretenders-frontvrouw Chrissie Hynde zingt mee, maar nog verrassender is dat jullie de klassieke rockabilly-song ‘Bluebirds over the Mountain’ coveren.

Plant «Ik ken Chrissie al meer dan veertig jaar en ze is een moordwijf. Er zijn weinig vrouwen in de rock-’n-roll die precies weten waar ze naartoe willen. Ze is nooit gezwicht voor het grote geld en heeft haar eigen weg gevolgd. Daarnaast kent ze de Amerikaanse muziekgeschiedenis heel goed. Toen ik haar voorstelde om die song te doen, was ze er meteen voor te vinden. Ik vind ook dat onze stemmen heel goed bij elkaar passen.»