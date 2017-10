De Bende van Nijvel bestaat niet. En nog 10 andere Bende-mythes onder de loep

'Getrainde terroristen? Knoeiers en lafbekken, dat waren ze'

Die laatste optie is niet zo aanlokkelijk, en vanuit justitie zijn er geregeld verhalen gelanceerd om de eerste in de verf te zetten. Een poging om feiten en fictie in het Bendeonderzoek te ontwarren op basis van het strafdossier.

Mythe 1: ‘We kregen geen tips’

Na de eerste moord van de Bende van Nijvel tijdens de overval op wapenhandelaar Daniel Dekaise, waarbij politieman Claude Haulotte werd doodgeschoten, werd er een kleine premie uitgeloofd, met een enorme respons. Vijfenzeventig onderzoeks-pistes werden geopend. De premie groeide met de misdaden van de Bende en verdubbelde uiteindelijk na de overval op de Delhaize in Beersel van vijf tot tien miljoen frank (250.000 euro). Na de publicatie van een nieuwe serie robotfoto’s volgden meer dan duizend herkenningen, ook van ‘de Reus’. De politiediensten werden gek gebeld. Ook bij de getroffen warenhuizen zelf stroomden de aangiftes toe. ‘Ik werd bedolven onder de tips,’ zegt Willi Tenaerts, die in de Bendeperiode verantwoordelijk was voor de veiligheid van Delhaize.

‘Er waren mensen bij die marchandeerden zoals op de markt. Ze wisten in welke garage die of die auto gestaan had en vroegen niet de hele premie, maar een achtste. Ik kreeg urenlange verhalen van niet-verwerkte echtscheidingen, verwrongen ouder-kindrelaties, burenruzies, botsingen met chefs op het werk. Ik heb dagen en dagen geluisterd, ik kon niet anders, want misschien zat er toch een kern van waarheid in.’ Half België heeft zijn trauma’s verwerkt in de saga van de Bende van Nijvel.

Mythe 2: ‘Het ging niet om geld’