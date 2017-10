Midden oktober stelde Wouter Van Besien samen met SP.A-kopstuk Tom Meeuws en wit konijn Jinnih Beels de Antwerpse stadslijst Samen voor. Glimmend van trots. Er vielen dure termen als ‘De partijpolitiek overstijgen’, ‘Een droom voor Antwerpen’ en ‘De stem van het optimisme’. Maar de partijcongressen van SP.A en Groen moesten de ménage à trois nog goedkeuren. De socialisten, voor wie de samenwerking een reddingsboei is, deden dat met veel overtuiging. Bij de groenen verliep de stemming woeliger. Ondanks het uitzicht op een groene burgemeester was het voor Wouter Van Besien peentjes zweten. Achteraf heette het dat Jinnih Beels de meubelen had gered.

'De droom die wij hebben voor Antwerpen, kan alleen zonder de N-VA gerealiseerd worden'

WOUTER VAN BESIEN «Iedereen heeft tijdens die stemming zijn mening kunnen zeggen, maar de uitslag was overduidelijk: 75 procent schaarde zich achter het idee om met verenigde progressieve krachten naar de kiezer te trekken. Natúúrlijk lag het gevoelig: je eigen nest overstijgen is een grote stap. Maar voor de stad is het nodig, dringend zelfs. Wij willen een ander beleid. Dat is alleen haalbaar door de krachten te bundelen, want de grootste formatie krijgt het initiatiefrecht.»

HUMO De socialisten waren decennialang aan de macht in Antwerpen. Hun boegbeeld Tom Meeuws staat pas derde op de lijst. Hebt u zijn arm moeten omwringen, met de peilingen in de hand?

VAN BESIEN «Eerlijk? Neen. Ik bewonder hoe SP.A zichzelf overstijgt voor dit project. Tom Meeuws is een sterke figuur die al wat bewezen heeft. Maar ook hij vond die volgorde de meest logische, omdat ik als ex-voorzitter van Groen al enige bekendheid geniet.»