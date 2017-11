Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Minister Van Overtveldt heeft Humo voorgelogen'

Het interesseert mij geen hol dat er bij de andere politieke partijen ook leugenaars en bedriegers rondlopen die een loopje nemen met de waarheid. De N-VA ging het allemaal beter, correcter, transparanter en juister doen dan alle trado's uit het verleden want zij waren de onbevlekte maagden en schreeuwden al een aantal jaren aan de zijlijn wat de anderen allemaal verkeerd deden en hoe zij de zaken zouden aanpakken. We schieten er geen meter mee op dat ook de N-VA'ers in hetzelfde bedje ziek zijn en dat ze een electorale verplichting hebben om hun kiezers bij de neus te nemen. Een minister van financiën mag de kluit niet bedonderen, hij moet een voorbeeld zijn van correctheid en integriteit zoals dat voorgeschreven is in zijn functieomschrijving en als hij op leugens betrapt wordt moet dat onderzocht worden en moet de excellentie in kwestie tot de orde geroepen worden. Maar geen enkele coalitiepartner durft de N-VA hard aanpakken omdat er nog altijd een paar N-VA'ers rondlopen die in staat van genade verkeren en over een vrijkaart beschikken om buiten de lijntjes te kleuren. .