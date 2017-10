Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Minister Van Overtveldt heeft Humo voorgelogen'

Lees ook: Hoe Johan Van Overtveldt de rijken rijker maakt

'Je kunt één of twee keer een verwachte opbrengst overschatten, maar bij Van Overtveldt gebeurt dat systematisch.'

‘Wat die anonieme ambtenaar in uw verhaal beweert, is absurd,’ zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vorige week in Humo. Hij ontkende dat zijn administratie hem gewaarschuwd had dat de kaaimantaks zeker geen 460 miljoen euro zou opbrengen, en dat zijn kabinet nota’s van de administratie herschrijft om ze beter te laten aansluiten bij zijn beleid. Helaas voor hem bestaan er documenten die het tegendeel bewijzen.

Peter Vanvelthoven (SP.A-parlementslid) «Mijn broek zakte af van verbazing toen ik zijn verklaringen las. Het is overduidelijk dat Van Overtveldt bij de raming van de kaaimantaks alle waarschuwingen van zijn administratie heeft genegeerd. In een e-mail aan het Rekenhof schreef de directeur van de studiedienst Financiën dat een opbrengst van 460 miljoen euro utopisch was. Zijn studiedienst vond 50 miljoen euro realistischer, en baseerde zich daarvoor op gegevens van de Nationale Bank.»