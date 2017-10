'Mannen willen ons echt wel plezier geven, maar ze moeten weten hóé'

Bij alles wat je in ‘Het wonder daaronder’ leest, ook de heldere informatie over anticonceptie en vaginale ziektes, kun je alleen maar denken: ‘Had ik dat maar geweten toen ik aan mijn seksleven begon. Hoeveel onnodig gezoek en onzekerheid had ik mezelf daarmee kunnen besparen?’ Gelukkig zal mijn dochter ervan kunnen profiteren.

Nina Brochmann «Tijdens onze studie hebben we seksuele opvoeding gegeven aan tieners en vrouwen uit minderheidsgroepen. Daar merkten we dat wij niet op alle vragen het antwoord wisten. Toen we daarna begonnen met een blog over de vagina, stonden we er versteld van hoeveel vrouwen bijvoorbeeld wilden weten: ‘Ik krijg geen vaginaal orgasme. Is er iets mis met mij?’ Kennelijk was er ondanks het internet een dringende behoefte aan een boek dat concrete antwoorden geeft op alles, maar dan ook alles wat vrouwen over hun vagina willen weten.»

HUMO Tijdens de lessen aan vrouwen uit minderheden was dit dé vraag: als ik niet heb gebloed tijdens de eerste seks, wil dat dan zeggen dat mijn maagdenvlies kapot was? Kan ik het met een tampon gescheurd hebben?

Brochmann «Wij wisten zelf het antwoord niet. Maar als een vrouw de eerste keer niet bloedt, betekent dat niet dat ze geen maagd is.»

HUMO Het maagdenvlies is helemaal geen vlies?

Ellen Støkken Dahl «Wel als je kind bent. Maar in de puberteit ontstaat er een gat met een rafelige rand in het midden van dat vlies. Bovendien is de rest erg elastisch, dus een tampon of een penis kan er best in zonder dat er iets scheurt of bloedt. Het rekt gewoon op.»