Is het dat inderdaad? Dan is het ook unfair dat mannen doorgaans langer en sterker zijn dan vrouwen. En dat mannen geen maandstonden hebben. Sommige vrouwen zullen het dan ook wel unfair vinden dat mannen niet negen maanden lang met een kind in de buik hoeven rond te zeulen. En dat ze niet rond hun 50ste in de overgang komen, maar tot hun levenseinde min of meer vruchtbaar blijven.

En wat te denken van de verschillen tussen vrouwen onderling en mannen onderling? Zijn die niet unfair? Sommige vrouwen zijn langer dan andere, zo zijn Hollandse vrouwen doorgaans langer dan ik. Sommige vrouwen hebben prachtig haar, anderen moeten het doen met dunne sprietjes. Bij mannen is die verdeling nog oneerlijker: er zijn mannen, zoals de mijne, die helemaal geen haar op hun hoofd hebben. Ocharme, hoe unfair! Ook de lengte is bij mannen ongelijk verdeeld, tot verdriet van diegenen die wat minder goed bedeeld zijn. Wat een onrecht! Zo oneerlijk!

En de verschillen tussen mensen, onafhankelijk van hun geslacht, zijn ook niet mis. Sommigen hebben zulke goede genen dat ze geen enge ziektes krijgen en blakend van gezondheid ouder dan 90 worden, anderen krijgen kanker op hun 40ste en sterven voor hun 50ste. Als het unfair is dat de ene makkelijker een orgasme krijgt dan de andere, dan is dat nog véél unfairder.