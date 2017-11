Richard Roper is ‘de slechtste mens ter wereld’, zo schrijft John le Carré in het boek waarop het zesdelige ‘The Night Manager’ gebaseerd is. De man doet zich voor als een bonafide zakenman, maar achter de schermen voorziet hij iedereen die daar genoeg geld voor op tafel legt van de meest gesofisticeerde wapens. De internationale geheime diensten proberen Roper al jaren te klissen, tevergeefs. Enter Jonathan Pine, een hoteleigenaar en ex-soldaat die aan den lijve ondervindt hoe meedogenloos Roper kan zijn en vervolgens beslist om als spion in zijn wereld te infiltreren. Wat volgt, is een spannend spionagedrama, waarin Laurie bewijst dat de rol van wapenhandelaar zonder scrupules hem op het lijf is geschreven. Niet verwonderlijk, want de Britse acteur is al een kwarteeuw lang in de ban van het boek.

'De nieuwe James Bond? Ik raak niet eens de trap op zonder dat mijn knieën kraken'

Hugh Laurie «Ik ben al van jongs af een bewonderaar van John le Carré, en zoals zovelen was op ik het einde van de Koude Oorlog bang dat hij als auteur van spionageromans geen werk meer zou hebben. Maar toen kwam ‘The Night Manager’ uit (in 1993, vertaald als ‘De ideale vijand’, red.) en bleek dat hij zichzelf moeiteloos kon heruitvinden. Na drie hoofdstukken dacht ik al: dit moet verfilmd worden. Ik heb zelfs een optie op het boek proberen te nemen, de enige keer in mijn leven dat ik zoiets gedaan heb. Maar ik was te laat: wijlen Sydney Pollack (de regisseur van onder meer ‘Tootsie’ en ‘Out of Africa’, red.) was me voor, en de rechten zijn jarenlang in zijn bezit geweest. Na zijn dood zijn de twee zonen van Le Carré, Simon en Steven Cornwell, aan een tv-serie beginnen te werken. Ik kwam Simon tegen op een feestje, ben op mijn knieën gaan zitten en heb gezegd: ‘Ik wil alles doen om hier deel van te zijn. Zelfs broodjes maken voor op de set.’ En kijk, ik heb de rol gekregen – wellicht nadat alle andere acteurs die beter geschikt waren neen hadden gezegd (lacht).»