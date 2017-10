Gino Russo, vader van Mélissa: 'Dutroux op vrije voeten? Hij is nog steeds diezelfde misdadiger, zonder berouw'

Gino Russo «Wat me vooral stoort, is dat de RTBF hem een forum gaf één dag voor de verjaardag van De Witte Mars, die plaatsvond op 20 oktober 1996. Nu beheersen zijn uitspraken het nieuws in Wallonië, en duwt de Franstalige openbare omroep de discussie in een richting waarin de pedofiele moordenaar Dutroux wordt voorgesteld als een slachtoffer van ons meedogenloze rechtssysteem. Ik denk trouwens dat het niet Dayez’ bedoeling is om Marc Dutroux vrij te krijgen. Hij profiteert gewoon van het feit dat hij diens advocaat is. Eigenlijk voert hij een campagne om de maximumstraffen te verlagen en maakt zo meteen ook reclame voor zichzelf. Dat lukt aardig, want hij komt er nu in Franstalig België uitvoerig mee op radio en tv.

»Ik ken Bruno Dayez zeer goed. Halverwege de jaren 90 bekritiseerde hij de ouders van de vermoorde kinderen. Hij keerde zich tegen De Witte Mars en verleende zelfs juridische bijstand aan Michel Nihoul. Hij heeft geen empathie met de slachtoffers en voelt ons lijden niet.»

HUMO Hij vraagt dat Marc Dutroux psychiatrisch onderzocht wordt om vast te laten stellen of hij nog gevaarlijk is.

Russo «Ze hebben dat in 1992 al eens gedaan. Dutroux zat toen een straf van dertien jaar uit voor de verkrachting van vijf meisjes. Zijn veroordeling dateerde van april 1989 en toenmalig minister van Justitie Melchior Wathelet liet hem in ’92 vervroegd vrij. De gevolgen kennen we. (Stilte) Nu is het niet langer de minister die over vervroegde invrijheidsstelling beslist, maar de rechter.

»Het hof van assisen heeft Dutroux veroordeeld tot een levenslange celstraf, wat neerkomt op dertig jaar en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Ik wil niet meer of minder dan dat hij zijn straf volledig uitzit en dat de regering daarna haar verantwoordelijkheid neemt.»

HUMO U gelooft niet dat Marc Dutroux na al die jaren gevangenschap tot inkeer is gekomen?

Russo «Helemaal niet. Ik heb die man zijn criminele parcours van in het prille begin bestudeerd. Op geen enkel moment was er een teken van berouw of inzicht. Jamais. Hij bleef consequent dezelfde misdadiger, al van op jonge leeftijd. Maar hij was geen zonderlinge eenzaat. Veel mensen lijken te zijn vergeten dat hij deel uitmaakte van een criminele bende met illustere leden zoals Michel Lelièvre en Bernard Weinstein. Ik blijf het verschrikkelijk vinden dat de strafuitvoeringsrechtbank Dutroux’ vrouw Michelle Martin in 2012 vervroegd vrijliet. Als ze haar mogen vrijlaten, staat er hen niets in de weg om ook hem te laten gaan. Er is geen verschil tussen hem of haar. Ze dragen allebei evenveel verantwoordelijkheid voor de dood van mijn meisje Mélissa en voor de dood van Julie, An en Eefje.»