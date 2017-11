De mailbox van Arnon Grunberg: 'Een beetje negeren'

'Kosovo is nou niet zo'n succes dat men denkt: onafhankelijkheid is een wondermiddel'

Beste Carles Puigdemont,

Niet in mijn stoutste dromen had ik kunnen denken dat ik nog een brief zou schrijven aan de regiopremier van Catalonië. Het zou me ook hogelijk verbazen als ik nog een brief zou schrijven aan de premier van Hessen. Goed, soms wordt een premier van een deelstaat in Duitsland bondskanselier, denk aan Kohl. Maar dan schrijf je aan de bondskanselier, niet aan de premier van een deelstaat.