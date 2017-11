Naomi Klein, auteur en activiste: 'Trump is de geperverteerde versie van de Amerikaanse droom: de winnaar kan en mag alles'

'Trump is crack voor de media. Ze hebben hun drie shots per dag nodig. En ondertussen runt Goldman Sachs het land'

HUMO Europeanen hebben de neiging de verkiezing van Trump als een toeval te beschouwen. We begrijpen niet goed hoe hij verkozen is geraakt, maar vroeg of laat raken we hem wel weer kwijt.

Naomi Klein «Zijn verkiezing is nochtans geen ongelukje, maar het logische gevolg van een aantal factoren in de Amerikaanse samenleving. Het is geen toeval dat 12 procent van de aanhangers van Bernie Sanders uiteindelijk voor Trump heeft gekozen. Hij is populair omdat hij zich boven de regels van het politieke spel verheven voelt. Hij is een product van de popcultuur en de markten. Hij heeft de trends van de massacultuur, de reality-tv en de catchgevechten op de politiek overgeplant. Bovendien blijven de beurskoersen maar stijgen: ook de banken en Wall Street houden van hem. En zolang de financiële wereld én de Republikeinen hem blijven steunen, zijn we nog niet van hem af.»