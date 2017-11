'De consument wil altijd hetzelfde: de topchef moet een man zijn, de alledaagse kok een vrouw'

‘Gezond afvallen met de PronoKal-methode’? Een wetenschappelijk onderbouwd kookboek, mee geschreven door dokter Chris Goossens, een man. ‘Easy Vegan’? 65 snelle recepten voor meer energie van Julie Van den Kerchove, gezonde hapjes voor de hele familie. Haute cuisine? Geserveerd door mannen als Sergio Herman, Gordon Ramsay en Alain Ducasse. Evenwichtige, eenvoudig te bereiden maaltijden voor elke dag van de week? Pascale Naessens en Sandra Bekkari tonen u hoe u dat klaarspeelt. Fun met de barbecue? Wereldkampioen Jord Althuizen sjouwt met hompen vlees. Verstandig de koelkast vullen? Katrien Van De Steene doet het voor.

Op televisie is het niet anders. In ‘Lekker thuis’ en ‘SOS Piet’ vertaalde chef-kok Piet Huysentruyt – ooit goed voor een Michelinster – zijn immense vakkennis in eenvoudige tips en trucs. Legendarisch werd zijn slotvraag: ‘Wat hebben we vandaag geleerd?’ Alles aan hem straalde autoriteit uit. Zijn opvolgster Sofie Dumont – door Huysentruyt ooit vergeleken met een speler van FC Poelkapelle die de grote Lionel Messi komt vervangen – ontving in haar dagelijkse programma ‘De keuken van Sofie’ gasten bij haar thuis of ging zelf bij hen op bezoek. Uit niets bleek dat ook zij een professionele topkok is, met jarenlange ervaring bij het gastronomische restaurant Les Eleveurs in Halle.