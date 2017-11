Het is nu bijna drie jaar geleden dat Steven met zijn auto een dodelijk ongeval veroorzaakte. Hij was zich naar eigen zeggen niet bewust van de aanrijding met een 14-jarige jongen op een fiets en reed door. Het vluchtmisdrijf en de rechtszaak werden breed uitgesmeerd in de media. Sindsdien probeert hij te leven met het stempel van uitschot en moordenaar: ‘Mijn vriendin trouwde met een beest, daar kwamen de reacties op neer.’