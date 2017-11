'Ik heb een psychische decompensatie meegemaakt: in mijn hoofd was het een chaos en ik had zware angstaanvallen'

De ontmoeting tussen de twee genieën mag een klein wonder heten. Karl Lagerfeld heeft het niet begrepen op dubbelinterviews. En Paul Van Haver, alias Stromae, heeft zijn muziekcarrière even on hold gezet en wil de media niet meer te woord staan. Maar voor een bijzondere tête-à-tête wilden ze wel een uitzondering maken. Wat ook helpt: Stromae houdt zich tegenwoordig bezig met Mosaert, het confectiemerk dat hij samen met zijn vrouw Coralie heeft opgericht.

- Een dubbelinterview met jullie, dat ligt niet voor de hand.