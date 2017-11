60 jaar na het schandaal: hoe zou het eigenlijk zijn met de Softenon-baby's?

Dit weekblad vergist zich wanneer het stelt dat het tot 1961 duurde eer een arts een verband zag met duizenden kinderen die geboren waren met misvormde ledematen en organen. Prof. em. Herman Cousy van de rechtsfaculteit van de KU Leuven heeft in 1996 op p. 163 in noot 28 van zijn paper "The Precautionary Principle: A Status Questionis" gepubliceerd in de "Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice", link.springer.com, aangetoond dat softenon niet kan beschouwd worden als een geval van een ontwikkelingsrisico aangezien het geneesmiddel in Frankrijk verboden werd voor het op de (West-) Duitse markt voorhanden was, dus voor 1957. Maar de meeste softenonslachtoffers aanvaarden dit argument niet aangezien hun ouders ...