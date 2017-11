60 jaar na het schandaal: hoe zou het eigenlijk zijn met de Softenon-baby's?

Zestig jaar nadat de eerste pil over de toonbank is gegaan, zoekt Humo één van de laatste nog levende Vlaamse slachtoffers op: ‘Het is niet elke dag feest, maar ik blijf ertegenaan gaan.’

'Als kinderen vragen waar mijn benen zijn, zeg ik: 'Thuis in de kast!''

Mieke Suykens werd in augustus 1961 geboren in het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk, als de helft van een eeneiige tweeling. Ze woont nu samen met haar tweelingzus Frieda.