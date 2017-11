In het eerste hoofdstuk van ‘Voor uw liefde’ lezen we hoe een keurig getrouwde vrouw uit de bourgeoisie door de avondklok de straat niet meer op kan en gedwongen is de nacht door te brengen bij de vriendin bij wie ze op bezoek is. Dat heeft onvermoede gevolgen, die Vargas Llosa (81) met een voyeuristisch oog voor detail voor het voetlicht brengt: ze ontdekken de vrouwenliefde.

'Ik hoop dat de dood als een verrassing zal komen'

Mario Vargas Llosa «Dat was de eerste scène die me te binnen schoot. Ik wilde een roman schrijven over de onzekerheid, de chaos en de terreur die Peru in hun greep hielden tijdens de laatste maanden van de dictatuur van Alberto Fujimori. In 2000 kwam daar een einde aan toen Fujimori het land uit vluchtte door zogenaamd naar een congres in Japan te gaan en vervolgens per fax berichtte dat hij het voor gezien hield. (Vette lach) Er zijn veel krankzinnige dingen gebeurd in de geschiedenis van Latijns-Amerika, maar dat was een primeur!»